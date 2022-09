Eine Woche nach Ausbruch des jüngsten Brandes am Brocken konnten die Löscharbeiten beendet werden. Am Samstagabend habe der Feuerwehrleiter der Stadt Wernigerode das Signal «Feuer aus» gegeben, sagte Kai-Uwe Lohse, Chef der Landesfeuerwehr Sachsen-Anhalt am Sonntag. Die Brandwache übernehme nun der Nationalpark Harz.



Zuletzt hatte die Feuerwehr noch letzte kleine Glutnester bekämpft, hieß es am Samstag. Zudem liefen die Aufräumarbeiten. Die umfangreiche Löschtechnik, etwa Pumpen und Schläuche, werde eingesammelt.