Im Kampf gegen den Waldbrand am Brocken sollen am Donnerstag verstärkt Löschtrupps am Boden eingesetzt werden. Wie der Einsatzleiter und Kreisbrandmeister des Landkreises Harz, Kai-Uwe Lohse, MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wird mit 500 Feuerwehrleuten geplant. Sie kämen auch aus dem Saalekreis sowie den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Goslar in Niedersachsen.



Lohse zufolge umfasst das Brandgebiet am Brocken nach wie vor 160 Hektar. Dort würden die Löschtrupps weiter nach Glutnestern suchen und diese löschen. Auch Hubschrauber seien wieder im Einsatz. Die beiden Löschflugzeuge aus Italien fliegen wieder nach Hause.



Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) kündigte derweil an, sie wolle sich am Donnerstag persönlich ein Bild von der Lage machen.