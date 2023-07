Im Flachland waren die Temperaturen in Sachsen-Anhalt am Sonntag auf mehr als 35 Grad im Schatten geklettert. Die Wetterstationen hätten flächendeckend neue Rekordwerte erreicht, erklärte ein DWD-Sprecher am Montag. Der DWD meldete neue Höchsttemperaturen in Huy-Pabstorf (35,1 Grad) und Bad Lauchstädt (35 Grad). Die vorherigen Höchstwerte lagen demnach bei 34,3 Grad in Huy-Pabstorf beziehungsweise 34,5 Grad in Bad Lauchstädt. Am wärmsten sei es mit 35,2 Grad in Köthen gewesen. Der bisherige Rekord dort lag demnach bei 34,1 Grad.