Der ehemalige Chefarzt hatte in dem Zivilprozess beteuert, der Frau weder Kokain verabreicht noch sonst ihren Tod verursacht zu haben.

Das nun rechtskräftig abgeschlossene Zivilverfahren war nicht das erste gegen den Verurteilten. Im März 2021 verurteilte das Oberlandesgericht Naumburg den ehemaligen Arzt zur Zahlung der Beerdigungskosten für das Opfer in Höhe von gut 8.500 Euro sowie eines Hinterbliebenengeldes an den Ehemann und den Sohn der Verstorbenen in Höhe von jeweils 10.000 Euro.