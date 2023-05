Nach der Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Burg hat die Generalstaatsanwaltschaft beim Landgericht Stendal Anklage gegen den Attentäter von Halle erhoben. Wie die Behörde mitteilte, wird dem Angeschuldigten vollendete Geiselnahme und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung droht dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe zwischen fünf und 15 Jahren.

Bei einem Fluchtversuch im Dezember 2022, hat der rechtsextreme Halle-Attentäter in der Justizvollzugvollzugsanstalt Burg zwei Bedienstete der JVA als Geiseln genommen. Er konnte überwältigt werden und wurde danach in die JVA Augsburg-Gablingen in Bayern. Auch dort soll er versucht haben, Justizbeamte anzugreifen.