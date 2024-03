Der SVT "Görlitz" – benannt nach seinem Herstellungsort – gehörte in den 1960er- und 1970er-Jahren zu den auffälligsten Eisenbahnfahrzeuge auf Gleisen der Deutschen Reichsbahn – auch in den Bezirken Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Dresden. Die Triebwagen waren windschnittig und mit weiß-roter Lackierung ein Farbtupfer im Reichsbahn-Grün. Besonders bekannt sind die SVT-Einsätze als "Vindobona" zwischen Berlin und Wien Franz-Josef-Bahnhof über Dresden und Prag. An Bord waren seinerzeit oft Reisende aus West-Berlin, Skandinavien oder Österreich, die der DDR-Reichsbahn Devisen brachten. Speziell ausgebildete Zugstewardessen kümmerten sich um deren Wohlbefinden und setzten neue Maßstäbe für Bahnreisen in gediegenem Ambiente. In den Großraumwagen stammten die Sitze aus dem zuvor in der DDR eingestellten Flugzeugbau. Sie waren teilweise drehbar, ermöglichten das individuelle Bilden von Vierer-Sitzgruppen oder konnten das Reisen in Fahrtrichtung garantieren.



Auch ohne Devisen durften Reisende die SVT-Züge nutzen – beispielsweise als "Karlex" zwischen Berlin und Karlovy Vary (Karlsbad) über Leipzig und Bad Brambach. Saisonal verkehrte noch der "Karola" zwischen Leipzig und Karlovy Vary mit den schnittigen Triebwagen und dem gehobenen Service. Mit dieser Verbindung ist auch das dunkelste Kapitel in der Geschichte dieser Triebwagen verbunden: Am 30. Oktober 1972 stieß im Bahnhof von Schweinsburg-Culten bei Crimmitschau der "Karola" nach Karlovy Vary frontal mit dem Schnellzug Aue – Berlin zusammen. Bei dem Unfall starben vor Ort nach Angaben von Zeitzeugen mindestens 27 Menschen, darunter auch das Lokpersonal des Triebwagens und der Lokführer des Schnellzugs. Ein Triebkopf und ein Mittelwagen des SVT wurden nach dem Unfall verschrottet.



Mit dem SVT konnten Reisende – sofern sie aus der DDR ins nichtsozialistische Ausland fahren durften – sogar die Ostsee überqueren. Zu dem Stammzügen der Triebwagen gehörten der "Neptun" von Berlin nach Kopenhagen sowie der "Berlinaren" von Berlin nach Malmö. Die Züge wurden in den Fährhäfen von Warnemünde beziehungsweise Saßnitz komplett auf der Fährschiffe verladen.

