Wie in der DDR üblich, wurde auch über das Zugunglück von Schweinsburg-Culten nur kurz sachlich berichtet, die amtliche Nachrichtenagentur ADN veröffentlichte ein Foto von der Unglücksstelle. Die Untersuchungsergebnisse blieben aber unter Verschluss. Fakt ist: Am Morgen des 30. Oktober 1972 stießen nahe des Bahnhofs Schweinsburg-Culten (Strecke Leipzig - Werdau - Zwickau/Plauen) der Schnellzug von Aue nach Berlin mit dem Express-Triebwagen "Karola" von Leipzig nach Karlovy Vary frontal zusammen. Die Strecke war in dem Bereich damals eingleisig, nachdem die Sowjets einen Schienenstrang als Reparationsleistung nach dem Zweiten Weltkrieg abbauen ließen.



Normalerweise hätten sich die Wege beider Züge in Werdau kreuzen müssen. Weil der Express aber aufgrund dichten Nebels etwa zehn Minuten Verspätung hatte, veranlasste die Dispatcher-Leitung der Deutschen Reichsbahn in Zwickau eine außerplanmäßige Zugkreuzung in Schweinsburg-Culten. Das hätte eine Verspätung des Schnellzugs nach Berlin vermieden. Zugfunk oder automatische Zwangsbremsungen gab es damals nicht und der Triebwagenführer des Expresszugs missachtete aus nicht bekannten Gründen mehrere Signale. Er durchfuhr den Bahnhof Schweinsburg-Culten mit etwa 100 Kilometern pro Stunde und stieß wenig später mit dem entgegenkommenden, langsam fahrenden Schnellzug zusammen. Über die Zahl der Toten gibt es unterschiedliche Angaben von 27 oder 28, was daran liegen mag, dass Verletzte noch in Krankenhäusern starben. Mindestens 27 Menschenleben forderte der Unfall. Unter den Opfern waren viele Vogtländer, da in Lichtentanne ein Zugteil aus Plauen vorn an den Schnellzug aus Aue nach Berlin gekuppelt worden war.



Der "Karola"-Express hingegen war ein Prestige-Zug der Deutschen Reichsbahn, ein schnittiger Schnellverbrennungstriebwagen der Bauart "Görlitz". Sie fuhren nach Kopenhagen, Malmö, Wien und Karlovy Vary. Deren Triebwagenführer wurden Piloten genannt, im Zug wurden Reisende von Stewardessen betreut. In Eisenbahnerkreisen geht man davon aus, dass der "Karola"-Pilot aus seinen Erfahrungen heraus gar nicht damit rechnete, unterwegs außerplanmäßig anhalten zu müssen. Die Express-Züge hatten immer Vorrang auf den dicht belegten Strecken. Zudem soll aus den Untersuchungsunterlagen hervorgehen, dass das Zugpersonal, das wohl planmäßig im Triebwagen in Leipzig übernachtete, offenbar nach Dienstschluss am Vorabend bis in die Nacht gemeinsam Bier trank. Inwieweit sich das auf die Dienstfähigkeit auswirkte, bleibt wohl für immer unklar.



Die Bahnstrecke wurde nach dem Unglück binnen eines Tages geräumt und am 31. Oktober 1972 wieder freigegeben.



Bis zur Wende wurde nie öffentlich über die Katastrophe gesprochen. Legten Angehörige Kränze nieder, wurden diese von der Stasi eingesammelt. Erst vor 20 Jahren gab es ein erstes offizielles Gedenken, das Denkmal aus gekreuzten Schienen und einem zerbrochenen Lokomotivrad mit Inschrift wurde aufgestellt.