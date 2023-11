Die Historikerin Eva Seemann wird mit dem Gleim-Preis 2023 ausgezeichnet. Sie erhalte die Auszeichnung für ihr Buch "Hofzwerge", so das Gleimhaus in Halberstadt. Der Preis wird ihr am 3. November im Gleimhaus Halberstadt verliehen.

Schon beim Schreiben des Buches habe sie gemerkt, dass sich viele Menschen für das Thema interessiert hätten, so Seemann. Über die Aufmerksamkeit und auch den Preis freue sie sich nun sehr.

Kleinwüchsige hatten wichtige Rollen an Höfen

In ihrer Publikation zeigt Seemann, dass kleinwüchsige Menschen in der frühen Neuzeit eine tragende Funktion an deutschsprachigen Höfen wahrgenommen haben, sei es als Vertraute, Berater oder politische Amtsträger.

"Sie waren oft in der Kammer, also in den persönlichen Gemächern der Fürstin oder des Fürsten. Da haben sie gedient, haben alltägliche Aufgaben übernommen, zum Teil auch sehr verantwortungsvolle Aufgaben, und waren so eine Art persönliche Vertraute, persönliche Diener, die mitunter auch in ganz einflussreiche Positionen aufsteigen konnten", so Seemann im Gespräch mit MDR KULTUR.

Begriff würde sie nicht mehr verwenden

Lange habe sie über den Titel des Buches "Hofzwerge" nachgedacht, da sich heute die Bezeichnung "kleinwüchsige Menschen" durchgesetzt habe. Sie habe ihn als historischen Begriff benutzt, als Personenbezeichnung aus der frühen Neuzeit, so Seemann, weil es ihr wichtig gewesen sei, den Begriff und auch das Amt aus der eigenen Zeit heraus zu verstehen. Heute würde sie den Begriff jedoch nicht mehr verwenden, denn es sei "ganz klar ein diskriminierender Begriff".

Die Direktorin des Gleimhauses Halberstadt, Ute Pott, sagte MDR KULTUR, Seemann habe sich "ein ganz außergewöhnliches Thema" genommen und dazu "eine große Studie vorgelegt". Dafür habe sie eine akribische Quellenrecherche betrieben.

Historikerin in Paris

Die Autorin und Historikerin Eva Seemann wurde 1987 geboren und hat in Potsdam, Lyon und Berlin Geschichte und Französische Philologie studiert. Derzeit ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Historischen Institut Paris tätig, zuvor war sie am Historischen Institut der Universität Zürich beschäftigt.

Gleim-Literaturpreis für kulturgeschichtliche Beiträge

Der Gleim-Literaturpreis wird in diesem Jahr zum 15. Mal vergeben. Er ist mit 5.000 Euro dotiert. Der Förderverein Gleimhaus e.V. und die Stadt Halberstadt würdigen mit dem Preis bedeutende Beiträge zur Erschließung der Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts.

Quelle: MDR KULTUR, MDR SACHSEN-ANHALT, Redaktionelle Bearbeitung: op, hro, hki