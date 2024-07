DDR-Geld im Stollen in Halberstadt

Damit beginnt die eigentliche Gaunerkomödie, denn im Stollen stoßen die Freunde auf eine unendliche Geldquelle: Millionen von Geldscheinen liegen zum Verrotten herum. Die Währungsunion steht an, und – historisch korrekt – wurde das überflüssige DDR-Geld in Halberstadt einfach eingelagert. "Das ist unser seit gestern ehemaliges Geld. Ja, nehmt was mit! Ist nur noch Altpapier", heißt es im Film.

Selbst 200-Mark-Scheine finden sie im Stollen. Maren ist begeistert: "Oh, die knistern ja richtig!" Robert entdeckt auch 500er. Sein Onkel, gespielt von Peter Kurth, erklärt: "Die sind gedruckt worden, damit wir liquide sind, wenn wir die BRD übernehmen." Alle lachen.

Drei Tage bleiben, um das in Rucksäcken geklaute Geld loszuwerden. Also kaufen die Freunde den westdeutschen Handlungsreisenden, die von Tür zu Tür gehen, alle Waren ab. Mikrowellen und Topfsets verticken sie dann in den Westen zurück. Damit schlagen sie dem Kapitalismus ein Schnippchen, und das als quasi sozialistisches Kollektiv. Denn um so viel Geld zu "waschen", müssen alle Freunde und Nachbarn aus der Platte mit eingebunden werden.

Bildrechte: © X Verleih AG/Peter Hartwig

Ein Sommer, in dem alles möglich scheint

Ist das nun kriminell oder aktiver Widerstand? Egal – Brunckhorst orientiert sich an den Regeln des Genres und der Coup der freundlichen Gaunerbande nimmt immer größere Dimensionen an, bis er auf auf höchster Staatsebene ankommt. Ein endloser Sommer mit gleißendem Licht sorgt für den Wohlfühlfaktor. Es ist ein verrückter Sommer, in dem scheinbar alles möglich ist – sogar eine neue Utopie.

Das Ganze gerät so luftig, dass für die Charaktere kaum noch etwas auf dem Spiel steht und sich die Story zuweilen wie eine ausgewalzte Annekdote anfühlt. Doch darüber tröstest das lustvolle Spiel des gesamten Ensembles hinweg. Lars Meyer, MDR KULTUR-Filmkritiker

Alles wird gerecht geteilt: das Geld, die Arbeit und sogar die Liebe in der Dreiecksgeschichte zwischen Maren, Robert und Volker. Das Ganze gerät allerdings so luftig, dass für die Charaktere kaum noch etwas auf dem Spiel steht und sich die Story zuweilen wie eine ausgewalzte Annekdote anfühlt.

Balsam für die Seele