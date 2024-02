Einmal die Woche treffen sich die Kinder einer Halberstädter Grundschule zur Sanitätsausbildung.

Das Schulprojekt findet in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Roten Kreuz statt.

Im Kurs werden die Grundlagen der Ersten Hilfe vermittelt.

ist Erste-Hilfe-Tag im Hort der Miriam-Lundner-Grundschule in Halberstadt. Aliya, Mia und zahlreiche ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler sitzen im ersten Obergeschoss mit Erzieher Torsten Volkmann in einem Kreis um eine große rote Decke. Mia liegt jetzt in der Mitte auf der Decke. Sie stellt sich reglos. Ihr Freundin Aliya spricht sie an, rüttelt leicht an ihr. Die beiden Mädchen üben und führen vor, was zu tun ist, wenn man eine reglose Person findet. Die anderen Kinder schauen interessiert zu, geben selbst Tipps.

Kurz darauf herrscht große Aufregung. Es werden Kopfverbände geübt. Das macht viel Spaß. Auch Schulleiter Sebastian Lütgert bekommt einen Kopfverband von einer seiner Schülerinnen verpasst, was für große Erheiterung sorgt.

Vierzehn Kinder sind diesmal gekommen, ein paar sind krank. "Es werden immer mehr" freut sich Torsten Volkmann über das zunehmende Interesse. Der Horterzieher leitet den ersten Erste-Hilfe-Kurs an der Grundschule in Halberstadt. Solche Projekte laufen sonst nur an Gymnasien und Sekundarschulen. Im Harzkreis sind die Halberstädter die ersten, die es an einer Grundschule umsetzen. Bildrechte: Carsten Reuß/MDR

DRK unterstützt mit Verbänden und Technik

Der Kurs findet seit Jahresanfang einmal in der Woche statt. Dann treffen sich Kinder der dritten und vierten Klassen zur Sanitätsausbildung. Hort und Schule haben dafür extra einen Kooperationsvertrag mit dem Kreisverband Quedlinburg/Halberstadt des Deutschen Roten Kreuzes geschlossen. Das Projekt haben die Beteiligten "Kinder helfen Kindern" getauft. Als Folge stehen DRK-Mitarbeiter helfend zur Seite. Das DRK unterstützt das Projekt zum Beispiel mit Verbandsmaterial oder, wie diesmal, mit Technik zum Anfassen.