Hannes Loth leistete am Mittwochabend in Raguhn-Jeßnitz den Amtseid. Bildrechte: dpa

Loth sagte im Vorfeld seiner Vereidigung, er wisse nicht, in welche Fußstapfen er trete. "Was hier für Hinterlassenschaften durch den ehemaligen Bürgermeister sind, muss ich mir erstmal anschauen. Da muss ich mich einarbeiten und alle Unterlagen durchforsten. Dann muss ich weiterschauen." Die Kernthemen des AfD-Politikers sind Ordnung, Sicherheit, Feuerwehr und Kita-Plätze. Was die AfD besser machen werde als die übrigen Parteien? "Dass wir mehr am Bürger sind", so Loth.