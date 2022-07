Brandbekämpfung ist Sache der Kommunen – doch bei Waldbränden wird das schwierig.

Die Landesregierung versteckt sich hinter ihrer vermeintlichen Nichtzuständigkeit.

Waldbrandbekämpfung aus der Luft scheint für die Landesregierung kein großes Thema zu sein.

Man muss kein Experte sein, um zu sehen, dass sich der Klimawandel auch in unseren Breiten bemerkbar macht. Wie auch in den vergangenen Jahren, sind die Böden und Bäume in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr wieder völlig ausgetrocknet. Da braucht es oft nur einen kleinen Funken, um ein großes Feuer auszulösen. Wenn dann noch der Wind die Flammen antreibt, gibt es für das Feuer kein Halten mehr. Dann kann nur noch die Feuerwehr verhindern, dass es auch bei uns zu Szenen wie in Brandenburg kommt, wo ganze Ortschaften aus Sorge vor dem nahenden Feuer evakuiert werden mussten.

Doch gerade sie, die Retter in letzter Not, bräuchten oft selbst Unterstützung. Denn während es fast überall in Europa bei großen Waldbränden Hilfe aus der Luft gibt, bleibt sie hierzulande oft aus. Das liegt mitunter an der Verwaltung und der fehlenden Technik – aber auch ganz offensichtlich am fehlenden politischen Willen.

Das vorgeschobene Brandschutzgesetz