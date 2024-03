Schlangen-Beobachtungen im Harz können an Fabian Schwarz geschickt werden. Der Wissenschaftler ist im Nationalpark für Reptilien zuständig und per E-Mail an fabian.schwarz@npharz.de oder telefonisch unter 03943/2628227 zu erreichen.



Ein mitgeschicktes Foto des Tieres helfe der Verwaltung bei der zweifelsfreien Bestimmung. Auch konkrete Orts- und Datumsangaben helfen demnach.



Alternativ – insbesondere für Beobachtungen außerhalb des Nationalparks – könne auch das Arten-Meldeportal des Land Sachsen-Anhalt für Mitteilungen über Schlangen-Sichtungen genutzt werden.