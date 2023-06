Überfahren an der B 91 Geschützte Europäische Wildkatze erstmals in Halle entdeckt

In Halle ist zum ersten Mal eine Europäische Wildkatze aufgetaucht. Ein Autofahrer hatte das Tier in Halle am Straßenrand entdeckt. Die geschützte Art war bisher nur im Harz, an der Mittelelbe und im Vorfläming gesichtet worden. Die Wildkatze in Halle war allerdings überfahren worden.