Das Kleidermobil ist ein umgebauter und mit Regalen ausgestatteter Transporter, heißt es in einer Mitteilung. Es sei direkt vor Ort in Wohnbereichen der Stiftung unterwegs und gut erreichbar für Menschen aller Altersgruppen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Für eine kleine freiwillige Spende stehe den Bewohnern eine Anlaufstelle für Kleidung zur Verfügung. Auch Bekleidungswünsche nehme man am Fahrzeug entgegen. Der Tourenplan mit verschiedenen wöchentlichen und täglichen Standorten in der ländlichen Harzregion werde derzeit erarbeitet und erprobt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Bein