Die Lebenshilfe hatte den rund sieben Millionen Euro teuren Neubau errichtet, weil ihre Hauptwerkstatt in Tangerhütte seit Jahren überbelegt ist. Während die Werkstatt für 190 Plätze ausgelegt ist, waren dort nach Angaben der Lebenshilfe bis zu 266 Menschen beschäftigt.

In der neuen Außenstelle in Stendal konnten 50 Beschäftigte arbeiten. Das habe an beiden Orten Entlastung bedeutet. Allerdings habe die Arbeitsagentur den Erweiterungsbau nicht als Werkstatt anerkannt. Die Mitarbeitenden dort sind laut Geschäftsführerin Dörthe Wallbaum vor wenigen Wochen darüber informiert worden, dass der Versicherungsschutz fehle und sie nach Tangerhütte zurückkehren sollten.