Nach dem Großeinsatz der Feuerwehr an der Rappbodetalsperre sind Herkunft und Ursache der gefundenen ölartigen Substanz noch immer unklar. Ein Sprecher des Talsperrenbetriebs in Blankenburg sagte am Freitag, man könne mit Sicherheit nur sagen, dass es sich um eine Kohlenwasserstoffverbindung handelt. Vor Anfang kommender Woche werde es keine konkreten Informationen geben.