Aus der Ferne dröhnt lautes trommelähnliches Geräusch. Über dem Wald nähert sich ein Helikopter in den Polizeifarben Blau-Weiß. Ziel ist die Burgruine Regenstein. Auf einem Felsen der romantisch gelegenen Ruine liegt ein Mann mit einem roten Helm auf dem Kopf. Der Helm signalisiert in der Übung: Dieser Mann braucht Hilfe. Das Szenario: Ein Wanderer ist zwischen die Felsen gestürzt und hat sich verletzt. Mithilfe eines Hubschraubers soll er geborgen werden.

Das Bergen von Verletzten in unzugänglichen Gebieten des Harzes erledigt eigentlich die Bergwacht. Die Bergwacht Sachsen-Anhalt besteht aus vier Ortsgruppen in Thale, Wernigerode und Halberstadt sowie einer Untertagerettungsgruppe. Normalerweise bergen die Bergwachtmitglieder Verletzte mit geländegängigen Fahrzeugen oder im Winter mit Schneemobilen.

Und das kann lebensrettend sein. Im vergangenen Jahr wurden die Harzer Bergwachtmitglieder zu 129 Einsätzen gerufen. Mit maximal 15 hubschraubergestützten Berge-Einsätzen, wird nun pro Jahr gerechnet. Die Bergwacht hat dafür zehn Mitglieder speziell ausbilden lassen. Innenministerin Tamara Zieschang, ebenfalls vor Ort, spricht am Ende von einer wichtigen Ergänzung im Rettungssystem. Eine, die etwa in den Alpen oder an der See schon lange gang und gäbe ist.