Die frisch geernteten Äpfel werden im Anschluss sofort zu Saft verarbeitet. Auch hier packen wieder alle mit an. Denn ehe aus Äpfeln Most wird, gibt's so Einiges zu tun. Die Äpfel müssen geputzt und zerkleinert werden. Sie kommen als kleine Stücken in einen Schredder und von dort als Brei in die Saftpresse. Heraus kommt dann frischer Apfelsaft, der erst in eine Auffangwanne plätschert und dann über einen Schlauch in einen Kanister fließt. Katja Osterloh nimmt eine kleine Tasse und probiert. "Sehr gut", findet sie und lächelt dabei.