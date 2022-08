Das scheint allerdings alles andere als leicht zu sein. Zwar würden auch Menschen, die sonst nicht ins Theater gehen, wegen der besonderen Atmosphäre schnell zu Stammgästen, doch der erste Schritt sei sehr schwer, so Volker Herholt. Dem begegnen die Veranstalter in diesem Jahr mit einem speziellen Angebot: Ein ganzer Tag voller kostenloser Theaterangebote. Unter dem Motto "Wald|Luft|Spektakel" ist am Sonntag, 14. August, das Bühnengelände von 10 Uhr bis zum späten Abend bei freiem Eintritt geöffnet. Ein Stück nach dem anderen wird gespielt, danach gibt es Karaoke und gemütliches Beisammensein – eine Einladung an den Harz und seine Gäste.