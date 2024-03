Der Landkreis Harz will für das gesamte Osterwochenende den Straßentunnel an der Rappbodetalsperre sperren. Von der Sperrung ist auch die Staumauer betroffen. Wie der Landkreis am Montag in einer Pressemitteilung schreibt, beginnt die Sperrung am Karfreitagmorgen um sechs Uhr und endet am Dienstagmorgen nach Ostern um fünf Uhr.