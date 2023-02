Der Stadtrat in Meiningen hat schon 2019 den Weg für diese neue Art der Bewirtschaftung des Kommunalwalds freigemacht und sich damit auch für das "Naturlandzertifikat" qualifiziert. Jetzt wurden die Flächen, die stillgelegt werden, endgültig festgelegt und Wald-Entwicklungsziele für die nächsten zehn Jahre aufgestellt.

Natürliche Wald-Entwicklung beobachten

"Welche Baumarten setzten sich von alleine durch, trotz der Wetterkapriolen, die wir in den vergangenen Jahren hatten?" Dieser Frage will Sebastian Dummer in den nächsten Jahren mit Hilfe der stillgelegten Flächen nachgehen. Die Erkenntnisse will der Forstwirtschaftsmeister dann auf die Wirtschaftsflächen anwenden.

Für ihn ist es eine Möglichkeit herauszufinden, auf welche Baumarten man in Zukunft setzen sollte. Auf gut Glück andere Baumarten zu pflanzen, in der Hoffnung, sie kämen besser klar mit durch den Klimawandel bedingten Stress - wie Dürre, Hitze und Borkenkäferbefall - sei für ihn "Baumbingo". Die Beobachtungsflächen dagegen seien belastbare Wegweiser für einen Wald der Zukunft.

Devise: So wenig Eingriffe wie möglich

Das zweite wichtige Prinzip im "Lübecker Modell" lautet: so wenig in den Wald eingreifen wie möglich. "Waldpflege", über dieses Wort schüttelt Sebastian Dummer heute den Kopf, sagt aber auch: Das war nicht immer so. Erst seitdem er als Forstwirtschaftsmeister in Meiningen für die Umsetzung des "Lübecker Modells" verantwortlich ist, hätte sich seine Sichtweise geändert. Heute ist er der Meinung: Wenn der Wald wieder mehr Wald und weniger Forst sein darf, muss der Mensch sich auch nicht mehr so intensiv um ihn kümmern, um ihn gesund zu halten. Auch Totholz darf im Stadtwald Meiningen mittlerweile liegen bleiben. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Nur ältere Bäume fällen

Derzeit besteht der Meininger Stadtwald hauptsächlich aus Buchen (31 Prozent), Fichten (23 Prozent) und Kiefern (19 Prozent). Dazu ist der Baumbestand insgesamt relativ jung. Da im Rahmen des "Lübecker Modells" nach Möglichkeit nur alte Bäume geschlagen werden sollen, soll der Meininger Stadtwald in den nächsten Jahren reifen. Bis dahin ist eine gewisse Zurückhaltung beim Einschlag erforderlich, zumindest mit Blick auf die zukunftsträchtigen Laubbaumarten. Stattdessen soll der Schwerpunkt bei der der Holzernte in den nächsten Jahren auf der Fichte liegen - einer Baumart, der wegen des Klimawandels kaum mehr eine Überlebenschance abseits alpiner Höhenlagen zugesprochen wird. Mischwald bei Meiningen: Im Rahmen des "Lübecker Modells" nach Möglichkeit nur alte Bäume geschlagen werden. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Holzeinschlag: Weniger auf Masse, mehr auf Qualität setzen

Aufgeforstet soll nach dem Zehn-Jahres-Plan in Meiningen dann, unter Einbezug der neuen Erkenntnisse aus den Beobachtungsflächen, mit Baumarten, die an diesem Standort heimisch sind. Zwar könnte es auch sein, dass heimische Arten im Zuge des Klimawandels langfristig nicht mehr überleben werden. Aussagen darüber seien aber ein Blick in die Glaskugel, so Dummer. "Die genetische Anpassungsfähigkeit können wir ja zum Beispiel nicht voraussehen."

Grundsätzlich soll bei der Holzernte laut Dummer mehr die Devise gelten: Qualität vor Masse. Bäume alt werden zu lassen, bedeutet unterm Strich weniger Holz, dafür aber dank der dicken Stämme höhere Holzqualität. Zudem möchte Dummer Ernteschäden weiter minimieren, um die Holzqualität und letztlich den Erlös weiter zu steigern. Dafür hat er auch begonnen, anstatt Harvester ein Rückepferd einzusetzen.

Einbußen durch Stilllegung mit Waldprämie ausgleichen

Momentan verringern die neuen Prinzipien die Einnahmen im Meininger Stadtwald. Einbußen könnten aber, so Dummer, etwa durch die Waldprämie für naturnahe, nachhaltige Wälder ausgeglichen werden. Gleichzeitig ist er davon überzeugt, dass sich die Geduld und Zurückhaltung beim Einschlag heute in der Zukunft in Form eines gesünderen Waldes ökologisch und finanziell auszahlen wird.

Reaktionen auf Pläne: Zuspruch und Skepsis

Nicht alle aus Branche würden das "Lübecker Modell" befürworten, so Dummer. Es gebe eine Fraktion, die finde, das Vorgehen sei "esoterischer Ökokram". Um Skeptikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, betont der Forstwirtschaftsmeister daher immer wieder, dass die Meininger Strategie das wirtschaftliche Auskommen zu gleichen Teilen wie den Naturschutz berücksichtige: "Wirtschaftszweck, Schutzzweck und Erholungszweck des Waldes stehen gleichwertig nebeneinander."

Wirtschaftszweck, Schutzzweck und Erholungszweck des Waldes stehen gleichwertig nebeneinander. Sebastian Dummer, Forstwirtschaftsmeister und Verantwortlicher für den Meininger Stadtwald

Neben den Skeptikern finden sich aber auch immer mehr Neugierige, wie Dummer erzählt. Interessierte aus ganz Deutschland hätten sich im vergangenen Jahr bei ihm gemeldet, um mehr über die neue Herangehensweise zu erfahren.

Beobachtungsflächen liefern schon erste Erkenntnisse

Zurück zu dem kahlen Waldstück im Ortsteil Dreißigacker. Da der Abschnitt schon früh als Beobachtungsfläche ausgewiesen wurde, lohnt sich hier schon ein genauerer Blick. Denn neben den abgestorbenen Fichten sind mittlerweile erste, neue Baumsprösslinge zu sehen: darunter zum Beispiel Buche, Mehlbeere und Bergahorn. Interessant findet Forstwirtschaftsmeister Dummer auch: "Durch den Schwarzdorn geht das Wild da nicht rein, sodass die Bäume sich überhaupt erst nach oben kämpfen konnten". Forstwirtschaftsmeister Sebastian Dummer kontrolliert einen Baumschößling im Stadtwald Meiningen. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Auf Wirtschaftswaldflächen, auf denen der Schwarzdorn keine Chance hat, verhindert die Vorliebe von Reh und Co. für zarte Knospen oft den Austrieb junger Bäume. Darüber hinaus freut sich Dummer über die positiven Effekte des Totholzes als Wasser- und Nährstoffspeicher, die im Wirtschaftswald ebenfalls kaum zum Tragen kommen, weil Totholz dort für gewöhnlich nicht liegen bleibt. Zu Beginn habe ihn der Anblick der kahlen Fläche geschmerzt, sagt Dummer. "Heute weiß ich, es ist die Zukunft."