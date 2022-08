Bereits am Samstag hatte sich die Lage bei dem Feuer unterhalb des Brockens zusehends entspannt. Die Einsatzkräfte hatten den Brand unter Kontrolle gebracht, doch es hatte noch vereinzelt Glutnester am Boden gegeben. "Es sind immer weniger Stellen, an denen Rauch aufsteigt", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Samstag.