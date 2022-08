In Magdeburg zeichnet man am Freitag in Reaktion auf die Kritik ein anderes Bild von dem Streit. So habe das Ministerium für Innereskeine grundsätzlich ablehnende Haltung zu Löschflugzeugen, schrieb eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT. Überlegungen auf kommunaler Ebene mit privaten Anbietern zu kooperieren, die ein propellergetriebenes ehemaliges Agrarflugzeug einsetzen wollten, dass über eine Löschwasserkapazität von etwa 2.000 Litern verfüge und ortsnah stationiert sei, begrüßt das Ministerium nach eigenen Angaben sogar.