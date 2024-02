Ihr Sportlehrer Dirk Harnisch sagt: "Bewegung steht im Mittelpunkt, und gemeinsames Erleben. Das sieht man den Jugendlichen auch an. In Schierke zu sein, das ist ein Highlight und einfach ein schöner Tag!" Und wirklich: Alle sind unheimlich gut gelaunt und mit Eifer an den einzelnen Stationen bei der Sache. Egal ob beim Eisstockschießen, beim Schneeballzielwurf oder beim Rodeln.

Der Schneeballzielwurf erfolgt mit Stoffbällen in Öffnungen in lustigen Holzschneemännern. Das Wettrodeln ohne Schnee ist eine Indoor-Veranstaltung auf Rollschlitten. Das sind für viele Teilnehmer echte Herausforderungen. "Das sind schon Körperbewegungen, die sie nicht allzu oft haben", erklärt Catharina Wilke. Die Lehrerin an der Förderschule für Geistigbehinderte "Angelika Hartmann" in Köthen ist erstmals bei dieser Veranstaltung dabei und ganz begeistert.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Dass überhaupt Landes-Winterspiele für Menschen mit geistigem Handicap veranstaltet werden, ist einmalig in Deutschland. Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, in dem eine solche Veranstaltung stattfindet, und das bereits zum 29. Mal. Mehr als 250 Aktive mit geistiger Behinderung messen sich diesmal in Disziplinen wie Schneeballzielwerfen, Eisstockschießen und Rodeln.

Zu den Landes-Winterspielen des BSSA Veranstalter der Spiele ist der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSSA). Organisiert wird die Veranstaltung gemeinsam mit Vertretern des BRSV "SINE CURA", des Kreissportbundes Harz, der Stadt Wernigerode und der Schierker Baude (gehört dem Landessportbund).

Bei den Spielen gibt es drei Wettkampfstationen auf einer Rundwanderung von der Schierker Baude aus durch den Ort. In der Schierker Feuerstein Arena erleben die Aktiven - ausschließlich Menschen mit geistiger Behinderung aus ganz Sachsen-Anhalt - Eisstockschießen auf Eis. Im Schneeballzielwurf messen sie ihre Treffsicherheit im Kurpark, und im Parkhaus "Am Wintertor" finden Wettbewerbe im Rodeln auf Rollbrettern statt.

Weil kein Schnee liegt, wird auf einem Parkdeck des örtlichen Parkhauses auf Rollbrettern gerodelt und mit Filzbällen auf Holzschneemänner geworfen. Dazu gibt es eine kleine Spaßolympiade mit lustigen Wettbewerben wie beispielsweise Eiszapfenkegeln. Und für ganz Verwegene präsentiert der Rodelklub Blankenburg mit seiner Vorsitzenden Karin Hüfner eine Anschubanlage für das Rennrodeltraining.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Für den ersten Veranstaltungstag hatten sich 13 Schulen und Vereine mit 154 Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre angemeldet. Für den zweiten Wettkampftag sind es 100 Aktive aus acht Vereinen, Werkstätten und Betreuungseinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung.

Teilnehmerzahlen seit Corona-Pandemie eingebrochen