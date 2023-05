Doch genau da liegt das Problem. Anders als in den USA oder Frankreich gibt es in Deutschland keine gesetzlichen Verbindlichkeiten. Alle von MDR AKTUELL angefragten kommunalen Behindertenbeauftragten wünschen sich, dass es die auch hierzulande gibt. So, wie beim Brandschutz, schreibt die Behindertenbeauftragte für den Erzgebirgskreis Sindy Seidel. Seit April können Kommunen Fördermittel bei der sächsischen Landesregierung beantragen, um unter anderem Spielplätze barrierefreier umzubauen. Im Rahmen des im Koalitionsvertrag vereinbarten Programms "Sachsen barrierefrei 2030" stehen für 2023/2024 pro Jahr eine Million Euro zur Verfügung. Doch in Dresden erstellt das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft gerade erst DIN-Normen, um zu definieren, was ein barrierefreier Spielplatz überhaupt ist.