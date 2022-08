Die Baustelle auf der A2-Autobahnbrücke über die Elbe bei Hohenwarthe ist seit Donnerstag verschwunden. Allerdings nur in Fahrtrichtung Hannover. Damit haben Autofahrer zwischen Magdeburg-Rothensee und Lostau zumindest auf diesen drei Spuren wieder freie Fahrt. In Richtung Berlin dauern die Arbeiten laut Autobahn GmbH nach jetzigem Stand noch bis November an.