Nach einer mehrstündigen Sperrung ist die Autobahn 2 in Richtung Berlin wieder frei. Am Montagmorgen kam es nach Angaben der Polizei zwischen Theeßen und Ziesar (Landkreis Jerichower Land) zu zwei Lkw-Unfällen. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A2 in Richtung Berlin voll gesperrt werden, wodurch sich ein Stau bildete.