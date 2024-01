In Schermen bei Magdeburg haben bisher Unbekannte zwei Banner mit volksverhetzenden Inhalten an der Bundesstraße 1 angebracht. Das teilte die Polizei mit, die die beschmierten Bettlaken am Sonntag entfernt hat. Einsatzkräfte hatten die Banner auf einer Einsatzfahrt entdeckt. Sie waren am Brückengeländer fixiert und mit Sandsäcken beschwert gewesen, so die Polizei Burg.