In der Innenstadt von Burg im Jerichower Land haben Unbekannte erneut Hakenkreuze und SS-Runen auf verschiedene Flächen geschmiert. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach waren die verfassungsfeindlichen Schriftzüge und Symbole sowohl auf öffentlichen als auch privaten Flächen in der Schartauer Straße entdeckt worden, darunter auf Baucontainern, Blumenkübeln, Fensterbänken und Stromkästen. Sie waren bereits Freitag entdeckt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.