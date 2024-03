Bildrechte: MDR/Alexander Grunder, Paintbucket Games

Die rechtliche Lage sieht so aus: Grundsätzlich ist es verboten, verfassungswidrige Symbole, wie das Hakenkreuz, zu zeigen und zu verbreiten. Es gibt aber Ausnahmen: Hakenkreuze beispielsweise dürfen im Lernkontext gezeigt werden oder wenn sie der historischen Darstellung dienen, wie zum Beispiel in Filmen oder auch Games.



Im Spiel "Through the Darkest of Times" sind keine verfassungsfeindlichen Symbole zu sehen. Im zweiten Spiel des Game-Studios Paintbucket Games namens "The Darkest Files", das voraussichtlich im April 2024 veröffentlicht wird, sind Hakenkreuze zu sehen – und zwar im Lernkontext und zum Zweck der historischen Darstellung. Trotzdem hat die Spieleplattform Steam Jörg Friedrich und seinen Team erstmal nicht erlaubt das Spiel "The Darkest Files" auf Steam hochzuladen. Es scheint also einen Mechanismus zu geben, der überprüft, welche Inhalte auf Steam landen. Gleichzeitig sind dort rechtsextreme Gruppen, Forenposts und Hitler-Usernamen möglich. Darüber wollte MDR SACHSEN-ANHALT mit Steam reden, doch die Plattform hat trotz mehrerer Nachfragen nicht geantwortet.



Jörg Friedrich konnte Steam dann erklären, dass die oben genannten Ausnahme-Regelungen auf sein Spiel zutreffen, weshalb Steam es nachträglich zugelassen hat. Steam hätte ihm gesagt, bevor das Missverständnis aufgeklärt wurde, so Friedrich, dass sie ihr Spiel hätten überall veröffentlichen können, nur nicht in Deutschland, da dort mit Blick auf den Nationalsozialismus andere Regeln gelten. Steam selbst hat seinen Hauptsitz in den USA.