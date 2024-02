Auf einer Mitgliederversammlung des Kinos in Burg stimmten die Mitglieder kürzlich für große, zukunftsweisende Veränderungen. So sollen zwei weitere kleinere Säle angebaut werden, um künftig noch mehr Filme zeigen zu können. "In den zwei weiteren Sälen sollen aber nicht nur weitere Kinofilme gezeigt werden, sondern es sollen auch Lesungen oder Konzerte dort künftig stattfinden", sagt Bernd Goldbach, Vorstandsmitglied des Vereins Weitblick e. V. Der bisherige Kinosaal soll sich auch verändern.

"Die Bausubstanz braucht dringend eine kleine Auffrischung. Die Elektrik ist Jahrzehnte alt. Es ist schwierig, die Wärme im Kino zu halten, außerdem sind die Teppichböden und Stühle in die Jahre gekommen", so Goldbach. Und für Menschen mit Behinderungen gibt es noch nicht überall barrierefreie Zugänge. Das soll sich in Zukunft ändern. Zunächst sollen die beiden neuen Säle entstehen, danach, so Goldbach, werde das ursprüngliche Kino saniert.