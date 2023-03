Wölfe in Sachsen-Anhalt Insgesamt gibt es bisherigen Angaben zufolge gut 180 Wölfe in Sachsen-Anhalt. Sie leben zumeist in Gemeinschaften: Zuletzt in 24 Rudeln und 4 Wolfspaaren, zudem waren im Wolfsjahr zwischen Mai 2021 und April 2022 zwei Einzeltiere nachgewiesen worden.