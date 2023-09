Rechtsextremismus Polizei ermittelt wegen NS-Symbolen

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Fälle im Jerichower Land, in denen Unbekannte öffentliche Orte mit rechten Symbolen beshcmiert haben. Betroffen sind ein Wartehäuschen am Bahnhof von Möser und zwölf Bäume in Möckern. In Gommern zeigte ein Mann mehrmals den Hitlergruß. Die Polizei hat in den genannten Fällen die Ermittlungen aufgenommen.