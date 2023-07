Wie schon der Richter am Landgericht Halle war auch die Richterin um Differenzierung bemüht. Anders als von ihm behauptet, sei der Dauerdemonstrant Liebich selbst der Beleg dafür, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland existiere. Sogar "bis zur Unerträglichkeitsgrenze". Nur habe er diese eben mehrfach überschritten.

Wie klar solche Fälle in der Gesamtbewertung Liebichs dann liegen, zeigt, dass sowohl der Richter am Landgericht als auch die Richterin am Amtsgericht auf ein ähnliches Bild zurückgreifen: Liebich werfe "ein Streichholz in den Wald" beziehungsweise entfache Brände, wolle sich dann aber nicht dafür verantwortlich wissen. Und weil er die Taten weder eingestanden noch sich von diesen distanziert habe, habe er auch die Chance auf eine erneute Bewährung verwirkt. Denn er werde weiterhin Grenzen überschreiten.