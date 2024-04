Neue Ziele

Wenn Jens heute auf die Zeit nach dem Unfall 2003 zurückblickt, dann erinnerte er sich an ein tränendes und an ein trockenes Auge, wie er es sagt. Zum einen beendete der Crash die intensive Zeit des Leistungssports. "Gerade in den letzten Jahren mit 15, 16 Jahren stand ich bis zu zwölfmal pro Woche auf dem Spielfeld. Da war nicht viel Zeit für anderes." Doch Jens musste sein Leben völlig neu organisieren. Ein Leben im Rollstuhl. Mit dem Beginn der Reha hatte er ein neues Ziel: sich so gut wie möglich wieder selbst bewegen können, seinen Alltag meistern. Bildrechte: Annette Schneider-Solis

Ich habe die Paralympics gesehen und dachte so: Was ist denn das? Das kann man auch im Rollstuhl machen? Hey, das sind ja welche wie ich. So begann meine zweite Karriere. Jens Sauerbier

Fünf Jahre dauerte es, bis Jens den Sport vermisste. 2008 sah er bei einer Übertragung der Paralympics Rollstuhlfahrer. "Ich dachte so: was ist denn das? Das kann man auch im Rollstuhl machen? Hey, das sind ja so welche wie ich", erinnert er sich. Und hatte ein neues Ziel. Für sein Sportstudium brauchte Jens Sauerbier nach seinem Bachelor in der Sozialen Arbeit eine Mannschaftssportart und kam so zum Rollstuhlrugby.

Eine Sportart, die er schnell zu lieben lernte. Es ist die einzige Kontaktsportart im Behindertensport, und es geht mitunter ganz schön rabiat zu. Doch für die Paralympics qualifizierte sich das deutsche Team in den Jahren seit 2011, seit Jens zur Nationalmannschaft gestoßen ist, nicht wieder. Erst jetzt.

Freude auch bei den Kollegen

Auch die Kollegen im Behinderten- und Rehabilitationssportverband fieberten mit. Dort arbeitet Jens Sauerbier als Talentscout und Projektleiter. "Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Kollege, ein rollender Kollege, sich für die Paralympics qualifiziert hat", freut sich Geschäftsführerin Andrea Holz. Wenn es im September nach Paris geht, werden die Kollegen in Halle wieder mitfiebern und dem Team die Daumen drücken. Aus Sachsen-Anhalt ist noch ein weiterer Sportler im Team: Steffen Wecke aus Steckby. Bildrechte: Annette Schneider-Solis