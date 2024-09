"Das ist völlig unverständlich angesichts meines Zustands", sagt Schmidt. In ihrer Verzweiflung wendet sich die 53-Jährige an die Beratungshilfe der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft (SAKG): Dort ist man fassungslos. "Ich war geschockt", sagt Bianca Hoffmann, psychoonkologische Beraterin bei der Gesellschaft. Sie habe Daniela Schmidt in einem gesundheitlichen Zustand kennengelernt, in dem aufgrund der Augenerkrankung nicht einmal der Grad der Behinderung vorgelegen habe. "So einen Fall in dieser Konstellation haben wir bis jetzt noch nicht gehabt", sagt Hoffmann weiter.