Kurze Zeit nach ihrer Erkrankung musste Daniela Schmidt ihren Führerschein abgeben und konnte nicht mehr in ihrem alten Beruf als Altenpflegerin arbeiten. Der Rentenversicherungsträger erkannte ihre Blindheit an, sodass sie wenig später im Berufsförderungswerk für Blinde und Sehbehinderte in Halle eine Umschulung machen konnte. Zudem erhielt sie eine Grund-Reha, in deren Rahmen sie die Blindenschrift erlernte und Kurse zur Bewältigung des Alltags für Blinde absolvierte. Ihren Abschluss als medizinische Schreibkraft bestand sie mit Bravour.

Hin und her mit den Behörden dauert schon neun Jahre

Das Antrags- und Ablehnungsprozedere mit dem Landesverwaltungsamt dauert inzwischen schon länger als neun Jahre. Mit ihrer Anwältin ist Daniela Schmidt durch alle juristischen Instanzen gegangen, aber keinen Schritt weiter gekommen: Das monatliche Blindengeld für Hilfsmittel in Höhe von 440 Euro und die entsprechenden Merkzeichen bleiben ihr bis heute verwehrt. Bildrechte: Janett Scheibe

2023 dann ein weiterer gesundheitlicher Tiefschlag: Daniela Schmidt erhält die Diagnose Brustkrebs. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte der gesamte Vorgang durch das Landesverwaltungsamt noch einmal neu bewertet werden müssen. Doch offenbar ist das nicht passiert, denn die Behörde attestierte ihr ohne neuerliche Prüfung ihrer Augen, und nur aufgrund ihrer Krebsdiagnose eine 80-prozentige Schwerbehinderung. Die Augenerkrankung wurde dabei lediglich mit 20 Prozent bewertet.

Krebsgesellschaft rät zur Klage

"Das ist völlig unverständlich angesichts meines Zustands", sagt Schmidt. In ihrer Verzweiflung wendet sich die 53-Jährige an die Beratungshilfe der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft (SAKG): Dort ist man fassungslos. "Ich war geschockt", sagt Bianca Hoffmann, psychoonkologische Beraterin bei der Gesellschaft. Sie habe Daniela Schmidt in einem gesundheitlichen Zustand kennengelernt, in dem aufgrund der Augenerkrankung nicht einmal der Grad der Behinderung vorgelegen habe. "So einen Fall in dieser Konstellation haben wir bis jetzt noch nicht gehabt", sagt Hoffmann weiter. Bildrechte: Janett Scheibe

Sven Weise, Geschäftsführer der SAKG, wird zu dem Fall noch einmal konkreter. "Ich gehe davon aus, das ist von langer Hand geplant." Zurzeit gebe es diese Situation nur in Sachsen-Anhalt. "Ich gehe davon aus, dass hier systematisch der Grad der Behinderung nicht so anerkannt wird, wie es in jedem anderen Bundesland üblich wäre", sagt Weise weiter. "Und wir kennen vergleichbare Fälle in anderen Bundesländer, wo ohne Beanstandungen das Blindengeld und die Merkzeichen anerkannt wurden."

"Für mich würde es die Welt bedeuten"

Die Krebgesellschaft legt Daniela Schmidt nahe, ein Klageverfahren mit einem Fachanwalt für Sozialrecht anzustreben, um doch noch zu ihrem Recht zu kommen. "Für mich würde es die Welt bedeuten, weil gerade durch die Merkzeichen könnte ich natürlich kostenlos fahren", sagt sie. Momentan bekomme sie durch ihre Krebserkrankung eine Erwerbsminderungsrente, die nicht besonders hoch sei. "Da macht sich das schon bemerkbar, wenn ich zehn Euro für eine Zugfahrt ausgeben muss", erklärt Schmidt. "Finanziell wäre das schon hilfreich, wenn ich diese Merkzeichen hätte."