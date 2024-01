Ursache sei laut Burchhardt unter anderem die Trockenheit. Die Sandböden würden weniger Wasser speichern. Besonders die Kiefern seien daher anfällig für Schädlinge wie den Borkenkäfer geworden. "Insofern steht, glaube ich, allen Waldbesitzern eine große Aufgabe bevor. Wir sind eine der trockensten Regionen in Deutschland. Da musst du natürlich deinen Wald auch so umbauen, dass der mit dieser Trockenheit besser klarkommt", so der Landrat.