Demo angemeldet Viel Kritik nach Absage von Holocaust-Gedenken im Landtag

26. Januar 2024, 08:34 Uhr

Wegen einer Bauerndemonstration am Samstag auf dem Domplatz in Magdeburg wird das Gedenken an die Opfer des Holocaust nur teilweise stattfinden. Das sorgt für erhebliche Kritik. Der 27. Januar ist seit 1996 ein gesetzlich verankerter Gedenktag, der an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erinnert.