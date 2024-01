Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App.

Das Internationale Auschwitz Komitee hat scharf kritisiert, dass beim Holocaust-Gedenken am Sonnabend in Freital ein AfD-Landtagsabgeordneter eine Rede halten soll. Für Überlebende des Holocaust wirke das schamlos und makaber, sagte Vizepräsident Christoph Heubner in Berlin. Die Gedenkrede zur Kranzniederlegung der Stadt am Mahnmal hält jedes Jahr ein anderer Parteienvertreter. In diesem Jahr ist turnusgemäß die AfD an der Reihe.

Heubner hob hervor, die AfD in Sachsen sei eine rechtsextreme Partei, deren Repräsentanten die Verbrechen der Nazijahre wiederholt bagatellisiert und für irrelevant erklärt hätten: "In jedem Auftreten eines Repräsentanten der AfD gerade an diesem Tag schwingen all diese Hetzreden und bösen Worte aus seiner Partei mit, die Überlebende des Holocaust über viele Jahre hinweg verletzt und beleidigt haben."

Kritiker führten als Begründung das aufgedeckte geheime Treffen von AfD-Vertretern mit Neonazis und Unternehmern Ende November in Potsdam an. Bei diesem war über Pläne für eine Ausweisung und Deportation von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen worden. Zudem hatte der sächsische Verfassungsschutz den Landesverband der AfD im vergangenen Herbst als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft.

Freitaler OB hält an Entscheidung fest

Trotz breiter Kritik hält der Freitaler Stadtrat an der Entscheidung fest. Der Freitaler Oberbürgermeister Uwe Rumberg (Wählervereinigung Konservative Mitte) bezeichnete die Kritik als "aktuell aufgetauchte Befindlichkeiten". Der Ältestenrat des Freitaler Stadtrats hatte sich auf einer Sondersitzung darauf verständigt, am AfD-Redner festzuhalten. Wer genau der Redner sein wird, ist noch nicht bekannt. Harry Retz, ein Mitglied des Ältestenrates und SPD-Genosse sagte MDR SACHSEN, dass müsse eine Demokratie das aushalten. Alle Beteiligten hofften, dass die Rede und der Tag friedlich verlaufen.

Parallel zur Kranzniederlegung will ein Bündnis aus Freitaler Linken, Grünen und der SPD ein "Kontrastprogramm" veranstalten und nach dem offiziellen Programm der Stadt ebenfalls einen Kranz am Mahnmal niederlegen.

OB warnt vor Instrumentalisierung des Gedenktags

OB Rumberg äußerte auf Nachfrage von MDR SACHSEN Unverständnis in Bezug auf die Empörung: "Ob es nun allen passt oder nicht: Die AfD-Fraktion sitzt demokratisch gewählt im Stadtrat. Und es gibt ein von allen Seiten gebilligtes Prozedere zum Turnus der Reden, dass der Ältestenrat aufgrund der aktuell aufgetauchten Befindlichkeiten sogar kurzfristig noch einmal bestätigt hat." Insofern verstehe er öffentliche Empörung nicht.

Rumberg warnte davor, "das öffentliche Erinnern zu instrumentalisieren oder in den Schatten einer Ideologie zu stellen". Er erwarte, dass der Holocaustgedenktag "friedlich und würdevoll" ablaufe. "Der Anlass der Kranzniederlegung gebietet aus meiner Sicht zwingend eine Mäßigung und Zurückhaltung, ansonsten wird das aufrichtige Erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in den Hintergrund gedrängt und beschädigt."

