Das Abschlussfest der CSD-Wochen und der CSD-Parade am Samstag in Magdeburg darf nicht auf dem Domplatz stattfinden.

Die Veranstalter kritisieren das und verweisen auf Sicherheitsrisiken, sehen sich nach den Zwischenfällen in Weißenfels aber gut vorbereitet.

Kritik am Einsatz der Polizei kommt von den Grünen, Innenministerin Zieschang weist sie zurück.

Die Abschlussveranstaltung des Christopher Street Days in Magdeburg (CSD) darf in diesem Jahr nicht auf dem Domplatz gefeiert werden. Das hat die Stadt MDR SACHSEN-ANHALT erklärt und auf das Nutzungskonzept des Platzes verwiesen. Darin ist geregelt, dass volksfestähnliche Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit und das Kaiser-Otto-Fest auf dem Domplatz stattfinden dürfen, andere Feste aber nicht.

Die Veranstalter des CSD hätten ihre Anfrage an die Stadt aber als Stadtfest gestellt, so dass das Rathaus die Bitte nach eigenen Angaben ablehnen musste. Deswegen wird es am Sonnabend jetzt wie geplant einen Demonstrationszug durch Magdeburg geben. Um 15:30 Uhr startet dann das Stadtfest auf dem Alten Markt.

Der Vorstand des CSD in Magdeburg hat die Entscheidung der Stadt mit Unverständnis aufgenommen. Politische Veranstaltungen dürften ja auf dem Domplatz stattfinden, hieß es. Deswegen wollen die Organisatoren versuchen, die Abschlussveranstaltung im kommenden Jahr als Demonstration anzumelden.

Höheres Sicherheitsrisiko auf Altem Markt?

Falko Jentsch ist Vorstand des Magdeburger CSD. Er sieht im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT bei einem Abschluss auf dem Alten Markt Sicherheitsrisiken. Die Sicherheit leide, weil es viel mehr Ecken und Zufahrtsstraßen gebe. Attacken auf Veranstaltungen und Paraden wie beim Christopher Street Day am vergangenen Wochenende in Weißenfels seien keine Ausnahme mehr. Trotzdem sehen sich die Veranstalter nach den mutmaßlich rechtsradikalen Übergriffen in Weißenfels für Magdeburg gut gerüstet. Die Polizei habe mehrere Hundertschaften zugesagt, um den CSD am kommenden Samstag abzusichern, sagte Jentsch dem Evangelischen Pressedienst.

Rund 10.000 Teilnehmer erwartet

In Magdeburg sei die Grundsituation eine andere als in Weißenfels, so Jentsch. Polizei und Ordnungsamt würden entsprechende Einsatzkräfte in großem Umfang bereitstellen. In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt werden dem Veranstalter zufolge rund 10.000 Teilnehmer erwartet.