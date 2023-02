Polizisten haben am Montag insgesamt 21 Wohnungen in Magdeburg durchsucht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, besteht der Verdacht auf Herstellung, Besitz und Verbreitung von Vergewaltigungsdarstellungen an Kindern. Es handele sich um mehrere einzelne Verfahren, die nicht miteinander in Verbindung stehen.