Dürfen die E-Scooter in Magdeburg bleiben? Das soll unter anderem eine Befragung der Stadt klären, die jetzt unter Hunderten zufällig ausgewählten Haushalten beginnt. "Eine Umfrage soll Aufschluss darüber geben, wie die Menschen zum E-Scooter-Sharing in der Stadt stehen und wie künftig mit diesem Thema umgegangen werden soll", heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Dazu würden in den kommenden Tagen 2.000 Haushalte in Magdeburg angeschrieben. In dem Brief sollen die Zugangsdaten für eine Onlinebefragung sein, die drei Wochen gültig sein werden. Die Umfrage ist laut Stadt freiwillig und erfolge anonymisiert.