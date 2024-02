Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, sagte dem Berliner "Tagesspiegel" am Montag: "Wir müssen den Bundesländern bei der Bezahlkarte jetzt Rechtssicherheit verschaffen". FDP-Chef Christian Lindner hatte sich bereits am Wochenende in die Debatte eingemischt. Er sagte dem "Münchner Merkur": "Der Widerstand der Grünen gegen eine Verabredung in der Regierung und mit den Ländern kommt überraschend. Die Grünen dürfen einen Konsens aller demokratischen Parteien nicht gefährden."