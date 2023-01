Auslöser für die Tat seien gekränkte Männlichkeit und Ärger nach der Trennung, so das Landgericht in einer Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten demnach vor, seine Ex-Freundin mit einem Auto gegen eine Mauer gedrückt zu haben – mit dem Ziel, dass sie stirbt. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.