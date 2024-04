Am Hauptbahnhof Magdeburg ist am Montagabend ein Mann auf einen gerade abfahrenden Intercity-Zug gesprungen, um an sein Gepäck zu gelangen. Wie die Bundespolizei mitteilte, lief der 22-Jährige dem Intercity hinterher und hielt sich beim Erreichen des Führerstands an den Haltegriffen fest. Er wurde am Bahnsteig etwa 15 bis 20 Meter von dem anfahrenden Zug mitgeschleift.