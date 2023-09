Intelansiedlung Prototyp für Magdeburger Intelwerke in Irland eröffnet

Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei

In der irischen Stadt Leixlip ist am Freitag eine neue Intel-Fabrik eröffnet worden. Sie gilt als Prototyp für die Intelwerke in Magdeburg. Deshalb besuchte eine Delegation die Fabrik bereits im vergangenen Jahr, als sich diese noch in der Bauphase befand. Die neuen Intelwerke in Leixlip und Magdeburg sind wichtig für die Europastrategie des Konzerns.