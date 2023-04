Der Wettbewerb "Jugend debattiert" Der Wettbewerb "Jugend debattiert" wurde 2001 vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau mitinitiiert. Partner des Projekts sind in Sachsen-Anhalt unter anderem die Hertie-Stiftung, das Bildungsministerium, die Landeszentrale für politische Bildung und der Landtag. Teilnehmen können weiterführende allgemeinbildende und berufsbildende Schulen. An diesen können wiederum die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unterrichts oder in Arbeitsgemeinschaften das Debattieren lernen. Anschließend treten sie getrennt in zwei Altersgruppen in zwei Qualifikationsrunden und einem Finale gegeneinander an.