In der aktuelle Konstellation, in der Galeria am Standort in Magdeburg existiere, könne das Kaufhaus nicht weiter bestehen. Das ist bei den Gesprächen laut Borris klar geworden. Veränderungen könnten demnach Einmietungen sein. Dazu müsste die Fläche von Galeria in der Immobilie vielleicht auch verkleinert werden. "Das wäre so ein Arrangement, was ich mir vorstellen könnte", meinte Borris. Die Stadt schaue gerade, welche Möglichkeiten sich perspektivisch anbieten würden, um bei diesem Prozess unterstützend mitwirken zu können.